Організація з міграції відправила на окупований Донбас понад 200 тонн гумдопомоги

На тимчасово окуповану територію України Донбас прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомляє Держприкордонслужба. “Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції”, - йдеться у повідомленні. Читайте також: Київ направив ноту Москві у зв'язку з черговим "гумконвоєм" на Донбас Зазначається, що для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн.