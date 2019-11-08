Організація з міграції відправила на окупований Донбас понад 200 тонн гумдопомоги

Організація з міграції відправила на окупований Донбас понад 200 тонн гумдопомоги

Укрінформ
На тимчасово окуповану територію України Донбас прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

“Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн.

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