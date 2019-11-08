Організація з міграції відправила на окупований Донбас понад 200 тонн гумдопомоги
Укрінформ
На тимчасово окуповану територію України Донбас прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
“Через КПВВ “Новотроїцьке” до тимчасово окупованої території України прослідували 17 вантажівок з гуманітарною допомогою від Міжнародної організації з міграції”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали загальною вагою 214 тонн.