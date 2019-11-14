Червоний Хрест відправив понад 11 тонн гумдопомоги на окупований Донбас

Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 3 вантажівки гуманітарної допомоги.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання, лікарські засоби, комплектуючі до систем водопостачання вагою 11,6 тонни.

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Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для жителів Донбасу вагою 14,427 тонни.

Фото: ДПСУ