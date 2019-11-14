Червоний Хрест відправив понад 11 тонн гумдопомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Міжнародний комітет Червоного Хреста направив на тимчасово окуповану територію Донбасу 3 вантажівки гуманітарної допомоги.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувало 3 вантажівки з гуманітарною допомогою від Міжнародного комітету Червоного Хреста», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донецької та Луганської областей направлено медичне обладнання, лікарські засоби, комплектуючі до систем водопостачання вагою 11,6 тонни.
Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців для жителів Донбасу вагою 14,427 тонни.
Фото: ДПСУ