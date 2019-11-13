ООН відправила понад 14 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас
Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу вантажівку з гуманітарною допомогою.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців» , - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 14,427 тонни.
Фото: dnpr.com.ua