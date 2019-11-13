ООН відправила понад 14 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

ООН відправила понад 14 тонн гуманітарної допомоги на окупований Донбас

Укрінформ
Управління Верховного комісара ООН у справах біженців направило на тимчасово окуповану територію Донбасу вантажівку з гуманітарною допомогою.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

«Через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованої території України прослідувала вантажівка з гуманітарною допомогою від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців» , - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що для жителів Донбасу направлено будівельні матеріали вагою 14,427 тонни.

Фото: dnpr.com.ua

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