СБУ “відрізала” крадений телефонний зв’язок окупованому Криму та ОРДЛО

СБУ “відрізала” крадений телефонний зв’язок окупованому Криму та ОРДЛО

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Укрінформ
Оперативники та слідчі СБУ припинили діяльність групи, яка організувала незаконну маршрутизацію міжнародного телефонного трафіку з-за кордону, яким користувалися і представники країни-агресора.

Про це йдеться у повідомленні СБУ.

"Задокументовано, що зловмисники, використовуючи спеціальне комунікаційне обладнання, здійснювали термінацію в мережі українських операторів стільникового зв’язку міжнародних телефонних дзвінків. Потім вони виводили трафік у телефонні мережі загального користування під виглядом місцевих", - йдеться у повідомленні.

СБУ ліквідувала міжнародний канал зв’язку з окупованим Кримом/Фото: СБУ

Крім того, співробітники СБУ встановили факти взаємодії організаторів незаконного каналу зв’язку із громадянами РФ, представниками окупаційного режиму в Криму та в «Л/ДНР».

Зазначається, що протиправний бізнес був організований під прикриттям легально працюючого колцентру.

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Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і чорну бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність організаторів неконтрольованого каналу міжнародного зв’язку.

У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.

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