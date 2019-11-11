СБУ “відрізала” крадений телефонний зв’язок окупованому Криму та ОРДЛО
Про це йдеться у повідомленні СБУ.
"Задокументовано, що зловмисники, використовуючи спеціальне комунікаційне обладнання, здійснювали термінацію в мережі українських операторів стільникового зв’язку міжнародних телефонних дзвінків. Потім вони виводили трафік у телефонні мережі загального користування під виглядом місцевих", - йдеться у повідомленні.СБУ ліквідувала міжнародний канал зв’язку з окупованим Кримом/Фото: СБУ
Крім того, співробітники СБУ встановили факти взаємодії організаторів незаконного каналу зв’язку із громадянами РФ, представниками окупаційного режиму в Криму та в «Л/ДНР».
Зазначається, що протиправний бізнес був організований під прикриттям легально працюючого колцентру.
Під час обшуків правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку і чорну бухгалтерію, які підтверджують протиправну діяльність організаторів неконтрольованого каналу міжнародного зв’язку.
У межах кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, триває досудове слідство.