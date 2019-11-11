СБУ заблокувала виплати пенсій бойовикам та померлим в ОРДЛО

На Харківщині контррозвідка СБУ викрила механізм фінансування терористичних організацій "Л/ДНР" через оборудки із соціальними виплатами.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Організував протиправну схему переселенець із Луганщини, який тривалий час проживає в Харкові. За грошову винагороду ділок пропонував мешканцям тимчасово окупованих територій сприяння в протиправному нарахуванні пенсій та інших видів державної соціальної допомоги. За сприяння співробітників управлінь пенсійного фонду, праці та соціального захисту населення, а також працівників банківських установ ділок оформлював документи на громадян, які постійно проживають в ОРДЛО. Серед них виявлено бойовиків терористичних організацій «Л/ДНР», а також померлих осіб”, - йдеться у повідомленні.

Під час восьми обшуків за місцями проживання фігурантів справи вилучено понад 800 незаконно оформлених банківських карток та документи, які доводять багатомільйонні оборудки із соціальними виплатами.

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Організатору протиправної схеми повідомлено про підозру.

Тривають слідчі дії для з`ясування реальних масштабів оборудки та притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до протиправної діяльності.

Фото: СБУ