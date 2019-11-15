США в ОБСЄ: Відповідальність за прогрес на Донбасі зараз повністю на Росії

Українська влада продемонструвала політичну волю до переговорів щодо припинення розпаленого Росією конфлікту на Донбасі, тепер відповідальність лежить повністю на РФ, яка має виконати свої зобов’язань в рамках Мінських домовленостей.

Про це заявив політичний радник Місії США при ОБСЄ Грегорі Макріс на засіданні Постійної ради ОБСЄ у четвер, 14 листопада, у Відні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"Попри те, що останні позитивні зрушення (завершення розведення сил в Петрівському, триваюче розмінування в Золотому та будівництво моста в Станиці Луганській – ред.) обнадіюють, розпалений Росією конфлікт на сході України ще далекий від завершення, і потрібно ще багато зробити, якщо сторони хочуть досягти справжнього і тривалого миру. Відповідальність зараз лежить повністю на Росії, яка має забезпечити прогрес у виконанні своїх зобов’язань в рамках Мінських домовленостей", - заявив він.

Американський дипломат наголосив, що президент України Володимир Зеленський та його Адміністрація "продемонстрували політичну волю до переговорів щодо припинення конфлікту".

"Росія повинна зробити те ж саме і конструктивно підходити до вже давно назрілої зустрічі на найвищому рівні "Нормандської четвірки", - заявив представник місії США в ОБСЄ.