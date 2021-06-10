На Львівщині молодь безкоштовно навчатимуть фінансової грамотності

Під час першого модуля спікери розкажуть про особливості понять «гроші», «капітал», «фінанси» та основні принципи їх раціонального використання.

Про це повідомляє пресслужба Львівської обласної державної адміністрації, передає Укрінформ.

«Школа фінансової грамотності» складається з трьох модулів. Під час першого молодь ознайомлять з видами банківських продуктів, їх юридичними аспектами. На наступному, що запланований на липень, навчатимуть основам податкового законодавства, способам накопичення капіталу та інвестування, пояснюватимуть аспекти фінансової безпеки та страхування.

«Від фінансової грамотності населення залежить не лише добробут громади, але й економічний успіх країни. Тренінги, які відбудуться у межах нашої Школи, допоможуть молоді навчитись правильно розпоряджатися власними коштами, зрозуміти ази вдалого ведення бізнесу. Навіть мінімальні знання у сфері фінансів допоможуть молодими людям уникати прикрих помилок, приймати розумні рішення та збільшувати свій добробут, а отже і добробут громади та країни загалом», - зазначає співзасновниця громадської організації «Апостольська Чота», керівниця проєкту Уляна Греділь.

Для того, щоб взяти участь у першому модулі необхідно зареєструватись за посиланням. Навчання проходитиме у м. Городок, а розпочнеться 12 червня.

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Як зазначається у повідомленні, «Школу фінансової грамотності» організовує ГО «Апостольська Чота» за підтримки управління молоді та спорту Львівської ОДА у межах конкурсу проєктів програми «Молодь Львівщини».

Фото з відкритих джерел