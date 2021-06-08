Британка пройшла пішки від України до Уельсу

Урсула Мартін з Уельсу за три роки пройшла пішки понад 8000 км від Києва до Лланідлоса, щоб привернути увагу громадськості до проблеми раку яєчників.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Рак Урсулі діагностували десять років тому. Тоді вона здійснила пішу подорож Уельсом, пройшовши 5 600 км, однак цього їй видалося мало.

Свою більш масштабну подорож вона вирішила почати з України, яку вона назвала «Європою плюс один», але тут спалахнула пандемія.

«Це збило мене з пантелику. Всім сказали: «Де б ви не були, вам треба поїхати додому і залишатися там». Але коли у тебе немає дому і ти знаходишся в чужій країні, це може стати великим шоком», - розповіла мандрівниця.

Урсула звернулася за допомогою до друзів і родичів, щоб знайти тимчасове житло далеко від дому, і в результаті перший великий локдаун вона провела в котеджі сестри на півдні Франції.

Після цього вона відновила подорож, прокладаючи маршрут виходячи з того, куди у неї була можливість потрапити в умовах пандемії.

Загалом у 2020 році дівчина провела в ізоляції близько шести місяців.

За словами Урсули, під час подорожі вона зносила сім чи вісім пар взуття.

У січні вона збирається відправитися за маршрутом від Джона О'Гроатса до Лендс-Енда, який пролягає між двома крайніми точками острова Велика Британія на південному заході і північному сході.

Фото з відкритих джерел