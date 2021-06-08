Британка пройшла пішки від України до Уельсу
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Рак Урсулі діагностували десять років тому. Тоді вона здійснила пішу подорож Уельсом, пройшовши 5 600 км, однак цього їй видалося мало.
Свою більш масштабну подорож вона вирішила почати з України, яку вона назвала «Європою плюс один», але тут спалахнула пандемія.
«Це збило мене з пантелику. Всім сказали: «Де б ви не були, вам треба поїхати додому і залишатися там». Але коли у тебе немає дому і ти знаходишся в чужій країні, це може стати великим шоком», - розповіла мандрівниця.
Урсула звернулася за допомогою до друзів і родичів, щоб знайти тимчасове житло далеко від дому, і в результаті перший великий локдаун вона провела в котеджі сестри на півдні Франції.
Після цього вона відновила подорож, прокладаючи маршрут виходячи з того, куди у неї була можливість потрапити в умовах пандемії.
Загалом у 2020 році дівчина провела в ізоляції близько шести місяців.
За словами Урсули, під час подорожі вона зносила сім чи вісім пар взуття.
У січні вона збирається відправитися за маршрутом від Джона О'Гроатса до Лендс-Енда, який пролягає між двома крайніми точками острова Велика Британія на південному заході і північному сході.
Фото з відкритих джерел