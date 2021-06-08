У Житомирі під час забігу «Поліція передає естафету» планують встановити рекорд України

У Житомирі в суботу, 12 червня, під час забігу єдності «Поліція передає естафету» планують встановити рекорд України на наймасовіший забіг нового формату.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Житомирської області.

«Ця значна спортивна подія буде уже цього тижня, 12 червня. Забіг відбуватиметься як за участі дорослих команд з числа поліцейських і представників громади, так і дитячих – відповідно до віку. Також працюватиме безпекове містечко, де усі бажаючі зможуть познайомитись із роботою багатьох служб і підрозділів поліції, у тому числі спеціального призначення», - розповів начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Мета заходу – залучити якомога більше жителів громади до діалогу безпеки. Забіг пройде у формі командної естафети, під час якого кожен учасник пробіжить центральними вулицями Житомира 3 км, а всі разом – 12 км.

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Зазначається, що забіг у такому форматі відбудеться вперше в Україні. Відтак організатори планують встановити новий рекорд у категорії «Спорт, масові заходи», а саме – наймасовіший спортивний забіг нового формату за участі жителів міста та поліцейських. Його фіксацію проведуть представники Книги рекордів України.

Фото з відкритих джерел