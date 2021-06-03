На Київщині відкрили сезон ранкових руханок

В Обухові щонеділі проходитимуть ранкові заняття.

Про це йдеться на Фейсбук-сторінці ГО «Інститут розвитку громад», передає Укрінформ.

«Ранкова зарядка допомагає розбудити організм без кави та водночас спалити калорії. Фізичні вправи зранку забезпечують бадьорий початок дня та налаштують наше тіло на активний день», - йдеться у повідомленні.

Проходить руханка на стадіоні школи №3. Долучитись до занять можуть усі охочі.

Фото: https://www.facebook.com/CommunityDevelopmentInstitute