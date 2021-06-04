Австрійські військові пересідають на електромобілі

Міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер у середу передала у війська перші 30 електромобілів Volkswagen ID.3.

Як передає кореспондент Укрінформу, цей крок зроблено у рамках загальних зусиль австрійського уряду у боротьбі з кліматичними змінами.

«Боротьба зі зміною клімату є основною метою федерального уряду. І ми також робимо свій внесок для спільного досягнення визначених кліматичних цілей до 2024 року. Використання екологічно чистих електромобілів у міністерстві є невеликим, але дуже важливим кроком у правильному напрямку», - заявила міністр оборони Австрії Клаудіа Таннер.

Таким чином, закупівлею електромобілів оборонне відомство Австрії також продемонструвало хороший приклад на шляху до кліматичної нейтральності.

Закуплені транспортні засоби не використовуватимуться для військових цілей чи для операцій на пересічній місцевості. Головним чином, електромобілями користуватимуться для службових поїздок при виконанні різних завдань адміністративного характеру.

Читайте також: Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів

Загальна вартість інвестиції – близько 1,14 млн євро.

Електромобіль Volkswagen ID.3 має задній привід потужністю до 150 кВт (204 к.с.). Максимальна швидкість електричного транспортного засобу обмежена до 160 км/год. Придбані автомобілі оснащені 514-кілограмовим акумулятором на 77 кВт-год. Зарядки має вистачати для поїздки на відстань до 550 км.

Фото з відкритих джерел