Туреччина створює власну мережу заправок для електромобілів

У Туреччині почали створення мережі заправок для електромобілів, яка матиме понад 200 тисяч точок по всій країні.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на заяву міністра промисловості та технологій Мустафи Варанка, яку наводить агентство DHA.

«За нашими прогнозами, до 2030 року на дорогах буде понад 2 млн електромобілів. Значну частину цього, безсумнівно, становитиме TOGG (турецький електрокар - ред.). Для обслуговування цієї кількості електрокарів знадобиться понад 200 тис. громадських пунктів зарядки. Міністерство промисловості та технологій проводить необхідну підготовку інфраструктури разом з іншими відповідними міністерствами», - повідомив міністр.

За його словами, мережа заправок почне роботу, коли перший електрокар вітчизняного виробництва зійде з конвеєра.

«Ми визначили кроки, яких слід вжити у таких важливих питаннях, як технічні стандарти, законодавчі нормативні акти та інвестиційна підтримка, щоб за короткий час створити екосистему зарядних станцій», - підсумував Варанк.

Як повідомляли в компанії TOGG, перші електрокари турецької розробки мають надійти в продаж у 2022 році. Після виходу на турецький ринок, автівки будуть експортувати в країни Європи, спочатку - до ФРН, згодом - до Франції та Італії. Пілотний електрокар TOGG був представлений у грудні 2019 року.