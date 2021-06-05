У Києві цього року запланували висадити майже 7 тисяч дерев

У Києві за весняний період висаджено близько трьох тисяч дерев із запланованих 6,6 тисяч.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє генеральний директор КО «Київзеленбуд» Олексій Король у Фейсбуці.

«Загалом у Києві минулого року було висаджено більше 9 тисяч дерев. Цього року за весняний період висадили вже близько 3 тисяч із запланованих 6,6 тисяч», - зазначив Король.

За його словами, у вуличних посадках переважають клени, липи, тополі, робінії.

«А гарно квітучі види дерев, як, наприклад, сливи Пісарді, сакури, магнолії, катальпи бігнонієвидні в основному прикрашають парки та сквери», - додав він.

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Як повідомляв Укрінформ, у Києві 10 квітня на території Пущі-Водиці пройшли заходи акції «1 мільйон дерев за 1 добу у 100 країнах світу» в межах проєкту «Озеленення планети».

У столичному сквері біля пам’ятника журналістові Георгію Гонгадзе висадили Алею свободи слова.

Фото з відкритих джерел