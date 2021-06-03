В Україні необхідно створити більше 2 мільйонів гектарів нових лісів

Збільшення лісистості України є однією з важливих задач держави, яка прописана у Стратегії екологічної політики України на період до 2030 року.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України.

«Українські ліси - це 16% території країни. Однак, за європейськими рекомендаціями, оптимальним є покажчик не менше 20%. Для цього в Україні необхідно створити більше двох мільйонів гектарів нових лісів. При цьому заліснення не повинне здійснюватися на унікальних степових ділянках - адже степові екосистеми є домівкою для сотень рідкісних та зникаючих видів флори та фауни і охороняються на рівні всієї Європи», - ідеться у повідомленні.

У міністерстві вважають, що одним із шляхів збільшення лісистісті України є збереження самосійних лісів, які виросли за останні декілька десятків років на землях, виведених із сільськогосподарського використання. За попередніми підрахунками експертів та науковців, може йтися про 300 - 500 000 гектарів таких лісів.

«Для прикладу, фахівці лабораторії Нових інформаційних технологій УкрНДІЛГА за допомогою даних дистанційного зондування землі виявили, що лише в межах одного колишнього Семенівського району Чернігівської області знаходиться більше 8500 га таких лісів. Це трохи більше, ніж увесь Івано-Франківськ та складає близько 6% загальної площі та 9% площі лісів району», - зазначають у Міндовкілля.

У міністерстві підкреслюють, що збереження самосійних лісів шляхом надання їм відповідного статусу дозволить не тільки зробити Україні свій внесок у глобальну боротьбу зі зміною клімату, але й збереже для громад місця відпочинку, збору грибів та ягід.

«Більше того, створення та догляд гектару лісу коштує декілька десятків тисяч гривень, тому це буде і економія сотень мільйонів гривень державних коштів», - наголошують у Міндовкілля.

Міністерство відтепер при розробці стратегічних документів усіх рівнів планує вказувати на необхідність збереження самосійних лісів. У відомстві готові провести заходи з їх ідентифікації на землях державної та комунальної власності.

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Міністерство спільно з Держлісагенством готує документи щодо передачі таких лісів державним лісогосподарським підприємствам, а також спільно з Комітетом Верховної Ради з питань екологічної політики та природокористування ініціює зміни у законодавство для надання відповідного статусу самосійним лісам.

Як повідомляв Укрінформ, у травні у Коростенському районі Житомирщини створили три пралісові пам’ятки природи місцевого значення.

Фото з відкритих джерел