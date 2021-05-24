На Луганщині висадили майже 10 тисяч саджанців дерев для відновлення лісу

У селищах Білокуракине та Лозно-Олександрівка висадили саджанці сосни кримської, які привезли львівські волонтери.

Про це повідомляє на своїй Фейсбук-сторінці пресцентр штабу ООС, передає Укрінформ.

«Завдяки дружній та злагодженій праці місцевих жителів, волонтерів та військових, саджанці висадили за рекордні 55 хвилин. Сподіваємося, що вже за декілька років матимемо нагоду милуватися молодим лісом, який прикрасить чудову природу Луганщини», - йдеться у повідомленні.

Дерева були вирощені у Львівському лісовому перинатальному центрі. Вони стійкі та адаптовані до різних природних умов.

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Як зазначається у повідомленні, минулого року саджанці, вирощені у Галичині, висадили у районі Сєвєродонецька.

Фото: https://www.facebook.com/pressjfo.news/