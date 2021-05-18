У лісгоспах Житомирщини посіяли 65 тонн насіння дерев
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.
«Лісівники Житомирщини висіяли в розсадниках та теплицях майже 65 тонн лісового насіння. Наразі роботи з висівання вже завершили на загальній площі понад 23 гектари. Наступного року з цих посівів планують мати близько 40 мільйонів сіянців», - йдеться у повідомленні.
За словами начальника управління Віктора Сахнюка, у теплицях і розсадниказх посіяли насіння 20 порід дерев. Найбільшу площу відвели під сосну, а також дуб, ялину, модрину, ясен, клен.
У тепличних господарствах окрім звичайних сіянців до наступного року планують виростити близько мільйона сіянців із закритою кореневою системою.
Фото з відкритих джерел