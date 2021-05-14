На Житомирщині створили спеціалізований банк насіння хвойних та листяних дерев
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк.
«Щодо спеціалізованого банку насіння, він необхідний для зберігання насіння хвойних і листяних порід. Це дві холодильні камери, які дають змогу підтримувати оптимальну температуру для зберігання насіння», - повідомив Сахнюк.
Банк насіння створили у Радомишльському лісомисливському господарстві.
Сахнюк також зазначив, що в Овруцькому спеціалізованому лісовому господарстві відкрили дві теплиці, де вирощуватимуть сіянці із закритою лісовою системою. У тепличному комплексі планують виростити майже 400 тис. сіянців, яких вистачить на відновлення близько 200 га лісів.
Овруцьке спеціалізоване лісове господарство найбільше в області постраждало під час минулорічних весняних лісових пожеж.
Фото: Віктор Сахнюк, Фейсбук