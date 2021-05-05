На Житомирщині збільшують площі листяних дерев для попередження лісових пожеж

У лісогосподарських підприємствах Житомирщини цього року збільшують площі під листяними деревами, які менш вразливі до пожеж, аніж хвойні.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Віктор Сахнюк.

«Існуючу структуру порід дерев доводиться поступово змінювати і «підлаштовувати» під сучасні кліматичні зміни. Вже зараз ми запроваджуємо різні варіанти змішування лісових культур. Перевага надається листяним породам, щоб дещо зменшити хвойні насадження, які дуже вразливі до вогню. Вводимо й нові продуктивні породи, такі як модрина й бук, більш стійкіші до природних змін», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього року на Житомирщині відновлять понад 7 тис. га лісу, що становить близько 20% від загальних планів лісовідновлення в Україні. З початку року на Житомирщині лісовідновлення вже провели на площі 5440 га.

Як зауважив Сахнюк, в області виростили майже 41 млн стандартних сіянців і укорінених живців для заліснення. В лісгоспах також є майже 600 тис. сіянців деревних порід із закритою кореневою системою, які стійкіші до змін клімату та краще приживаються.

Під час робіт із лісовідновлення найбільше уваги приділяють територіям, що постраждали від минулорічних лісових пожеж. Зокрема, в Овруцькому спеціалізованому лісовому господарстві встановлюють додаткові сучасні теплиці для вирощування посадкового матеріалу.

Як повідомляв Укрінформ, на Житомирщині лісові пожежі навесні 2020 року охопили 43 тис. 200 га території. Збитки від них оцінили у понад мільярд гривень.