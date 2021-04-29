На Буковині лісівники вирощують екзотичні «адамові дерева», які рятують ліси від зсувів

У Чернівецькій області лісівники вирощують екзотичні павловнії, які називають «адамовими деревами». Вони допомагають швидко відновити ліси після пожеж, а також рятують від зсувів та селей.

Про це повідомляють у пресслужбі Чернівецької ОДА, передає Укрінформ.

«Лісівники Сокирянського лісгоспу вирощують екзотичну павловнію, яку ще називають «адамовим деревом». Ця культура здатна запобігати ерозії родючих ґрунтових горизонтів, відновлювати у найкоротші терміни ділянки лісів, що постраждали від пожеж, зсувів, селей», - йдеться у повідомленні.

Також павлонію у світі використовують у народній медицині, фармації, виготовленні меблів, музичних інструментів, спортивного інвентарю, суднобудівництві тощо.

В обласній адміністрації зазначають, що 320 деревець посадили на експериментальній ділянці площею у пів гектара 2019 року. Саджанці показали гарний приріст – до чотирьох і більше метрів.

Читайте також: З Волині на Луганщину відправили жолуді для відновлення постраждалих від пожеж лісів

За словами начальника Чернівецького обласного управління лісового та мисливського господарства Василя Гончара, фахівці продовжують вивчати культуру, і якщо павловнія добре переноситиме буковинський клімат, то її плантації з'являться і в інших лісгоспах області.