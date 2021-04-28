З Волині на Луганщину відправили жолуді для відновлення постраждалих від пожеж лісів
Укрінформ
Лісівники Волині передали на Луганщину 1,5 тонни жолудів для відновлення постраждалих від пожеж лісів.
Про це із посиланням на пресслужбу Волинського обласного управління лісового і мисливського господарства повідомляє Укрінформ.
«Минулого року Луганщина серйозно потерпала через пожежі. Втрачено значні площі лісових масивів. Тому такий подарунок волинських лісівників луганським колегам стане суттєвою підтримкою у справі відновлення лісів», - зазначили у ВОУЛМГ.
Інформують, що жолудь уже доставлено за призначенням. Його висіють у місцевих лісах або спочатку на розсадниках.
Як повідомляв Укрінформ, торік у природних системах Луганської області вогнем було знищено 29 тис. га лісових насаджень.
Фото: https://lisvolyn.gov.ua/