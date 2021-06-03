До Всесвітнього дня велосипеда МВС нагадало про правила безпеки

До Всесвітнього дня велосипеда Міністерство внутрішніх справ України нагадало про правила безпеки руху для велосипедистів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє МВС у Фейсбуці.

«Тихий, надійний, корисний для здоров'я і екологічний вид транспорту з'явився майже 200 років тому. І ми не вигадаємо велосипед вдруге, якщо скажемо, що саме двоколісний друг рятує від заторів на дорогах і зайвих сантиметрів на талії. Однак, чудо-транспорт приносить користь лише тоді, коли ви знаєте і дотримуєтесь правил», - ідеться у повідомленні.

Як зауважили у МВС, рухатися дорогою велосипедами дозволяється особам, які досягли 14-річного віку. Велосипед має бути обладнаний звуковим сигналом та світлоповертачами: спереду – білого кольору, по боках – помаранчевого, позаду – червоного. Для руху в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості на велосипеді повинен бути встановлений та увімкнений ліхтар або фара.

«Велосипедисти, рухаючись групами, повинні їхати один за одним, щоб не заважати іншим учасникам дорожнього руху. Колона велосипедистів, що рухається по проїжджій частині, повинна бути розділена на групи до 10 велосипедистів з дистанцією руху між групами 80-100 м», - зазначають у МВС.

Велосипедист може перевозити лише такі вантажі, які не заважають керувати велосипедом і не створюють перешкод іншим учасникам дорожнього руху. Якщо велосипедна доріжка перетинає дорогу поза перехрестям, велосипедисти зобов'язані дати дорогу іншим транспортним засобам, що рухаються по дорозі.

Велосипедисту забороняється керувати велосипедом з несправним гальмом, звуковим сигналом, а в темну пору доби і в умовах недостатньої видимості – з вимкненим ліхтарем чи без світлоповертачів. Йому не можна рухатися автомагістралями і дорогами для автомобілів, а також проїжджою частиною, коли поряд облаштована велосипедна доріжка. Також забороняється рухатися тротуарами і пішохідними доріжками. Ця заборона не стосується дітей до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Не можна під час руху триматися за інший транспортний засіб, їздити, не тримаючись за руль, та знімати ноги з педалей.

Також не можна перевозити пасажирів на велосипеді, за винятком дітей до 7 років, яких слід перевозити на додатковому сидінні, обладнаному надійно закріпленими підніжками. Заборонено буксирувати велосипеди чи причеп, не передбачений для експлуатації з велосипедом.

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«Шановні пішоходи, велика порада для вас, якщо бачите велодоріжку, не ходіть по ній, навіть якщо вона порожня. Ви не йдете на смугу для велосипедистів, вони не їздять по тротуарах», - закликали у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 1 червня, до Дня захисту дітей, кіберполіція нагадала про правила дитячої безпеки в Інтернеті.

Фото з відкритих джерел