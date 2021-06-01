Батькам дали поради щодо дитячої кібергігієни

До Дня захисту дітей кіберполіція нагадала про правила дитячої безпеки в інтернеті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна поліція.

"До Міжнародного дня захисту дітей кіберполіція нагадує про основні правила кібергігієни та дає поради батькам, як убезпечити своїх чад від дій кіберзловмисників. Інтернет – це неосяжний простір для роботи, навчання і розваг людей різного віку. Однак ризик постраждати від злочину в мережі не менший, ніж у реальному житті", - ідеться у повідомленні.

Дітям завжди слід пам’ятати: інформацію, яка потрапила в Інтернет, дуже складно, а часом і взагалі неможливо видалити, наголосили в поліції.

"Тому перш ніж опублікувати допис у соціальній мережі, коментар на форумі або залишити повідомлення на сайті, варто користуватися “правилом білборду” - уявити, що ця інформація знаходиться на великому білборді неподалік школи, і подумати, чи комфортно, що її всі бачитимуть", - радять кіберполіцейські.

Особисті дані потрібно тримати в секреті. Особливо це стосується адреси, номера мобільного телефона, банківських даних батьків. До нових знайомств в Інтернеті варто ставитися обережно, адже зловмисники можуть видавати себе за привітних однолітків та втиратися у довіру, переслідуючи власні інтереси.

Батькам не варто забороняти дітям заводити власні акаунти у соцмережах. Натомість потрібно сформувати тактику поведінки у віртуальному просторі.

"Навчайте дітей не повідомляти стороннім особисті дані, не пересилати у месенджерах фото документів, а в разі, якщо хтось запитує в них таку інформацію, навчіть повідомляти про це вам. Пояснюйте дітям про небезпеку створення інтимних фотографій. Розкажіть про шахраїв в Інтернеті. Варто навчити дітей розумно ставитися до повідомлень про надання допомоги – фінансової чи фізичної", - наголошують у Нацполіції.

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Також у поліції радять навчити дітей не переходити за сумнівними гіперпосиланнями, адже за ними може ховатися фішинговий, шахрайський сайт або вірус.

Як повідомляв Укрінформ, правоохоронці на Київщині напередодні Дня захисту дітей прийняли до лав поліції дворічного хлопчика, якого врятували більше ніж місяць тому.

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У відомстві нагадали, що понад місяць тому хлопчик загубився і всю ніч блукав лісами та полями поблизу свого села. До його пошуків були залучені всі сили та засоби поліції Київщини, спецпризначенці, нацгвардійці.