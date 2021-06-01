В Україні упродовж року знайшли понад 14 тисяч зниклих дітей

В Україні упродовж року поліція знайшла 14 659 зниклих дітей.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у відео, яке міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розмістив у Твітері до Міжнародного дня дітей.

1 червня у Міжнародний день захисту дітей згадуємо про найслабших і водночас найважливіших для майбутнього нашої країни🇺🇦З майже 42 млн її населення понад 7 млн. - це діти. @NPU_GOV_UA перебудовує систему ювенальноі поліції. Про захист і порятунок дітей @MVS_UA у 20/21 це відео. pic.twitter.com/ip1BpDUgwK — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2021

"1 червня, у Міжнародний день захисту дітей, згадуємо про найслабших і, водночас найважливіших для майбутнього нашої країни. З майже 42 млн її населення понад 7 млн - це діти. Про захист і порятунок дітей МВС України у 20/21 це відео", - написав Аваков.

Як повідомили у МВС, протягом року поліція відшукала 14659 зниклих дітей, 330 дітей врятували під час пожеж, 110 дітей врятували на водоймах. Дітям з окупованих територій видали 150 тисяч документів.

Шкільні офіцери поліції працюють у 2028 школах. В країні запустили Єдиний державний реєстр Є-Малятко.

Також поліція розпочала проєкти: "Пошук дітей", спільний з оператором мобільного зв'язку Київстар, "Спорт заради розвитку", "Почуємо кожного", "Відповідальність починається з мене", "Безпечна школа". "Будуємо майбутнє разом", "Стоп шкільний булінг!", "Маю право бути собою", "Безпека дітей у кіберпросторі" та інші.

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Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 1 червня, в Україні та світі традиційно відзначається День захисту дітей.

Свято було засновано у 1949 році за рішенням сесії Міжнародної демократичної федерації жінок. Уперше відзначалося у 1950 році в 51 країні світу.

В Україні День захисту дітей відзначається згідно з указом Президента від 30 травня 1998 року.