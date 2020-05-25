Київстар за останні три роки допоміг Національній поліції розшукати 406 дітей

За три роки національний телеком-оператор “Київстар” завдяки реалізації проєкту “Пошук дітей” допоміг Національній поліції розшукати понад 400 зниклих дітей.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Вже три роки Київстар співпрацює із Національною поліцією та разом реалізує проєкт «Пошук дітей» - інформаційна СМС-розсилка, мета якої відшукати абонентів, що бачили зниклу дитину. За цей час мобільний оператор здійснив на запит поліції 406 СМС-розсилок по всій Україні. Повідомлення отримали понад 5,5 мільйона абонентів Київстар, що перебували поряд із ймовірним місцем зникнення дитини”, - йдеться у повідомленні.

Директор із корпоративних зв’язків Київстар Ганна Захараш висловила вдячність усім небайдужим абонентам, які допомагають Національній поліції у пошуках зниклих дітей. “Адже саме згуртовані зусилля професіоналів та громади здатні повернути зниклу дитину додому якомога швидше”, - зазначила вона.

За даними поліції, у 2019 році отримано 16 846 повідомлень щодо зниклих дітей, з них вдалося повернути додому 92,7% дітей. При цьому показники кількості зниклих дітей в Україні значно знизились у період карантину. Так, у березні-квітні 2020 року було отримано 1823 заяви про дітей, які загубилися, і це на 25% менше, ніж було в аналогічний період 2019 року. Тоді до поліції надійшло 2282 таких заяви.

За словами керівника ювенальної превенції Національні поліції України Лариси Зуб, коли дитина зникає, поліція докладає багато зусиль, аби якомога швидше її знайти, і в цьому значну допомогу надає сервіс Київстар “Пошук дітей”. “Найголовніше, аби розшукувана дитина не потрапила в неприємну ситуацію або не стала жертвою злочину. В таких цілях ми використовуємо різні засоби та методи, щоб якомога швидше повернути дитину до батьків або соціальних закладів. Таким вкрай необхідним та ефективним інструментом швидкої дії є використання сервісів Київстар "Пошук дітей". В цьому проєкті є важливим партнерство та комунікація з громадою, залучення до розшуку небайдужих громадян, адже їх участь дає можливість поліції якомога швидше знайти дитину. І в цьому є результат», - підкреслила вона.

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За інформацією Київстар, абоненти, які хочуть допомагати Національній поліції у пошуку зниклих дітей і могли бути свідками таких інцидентів, отримують на свої мобільні телефони СМС-повідомлення які містять інформацію про дитину, обставини її зникнення, посилання на Facebook-сторінку Національної поліції з докладними даними та фотокарткою дитини, а також контакти, за якими можуть звертатися потенційні свідки. Приєднатись до ініціативи у своєму регіоні можна за посиланням https://kyivstar.ua/uk/about/responsibility/kidsearch.

Як повідомлялося, у серпні 2017 року Київстар і Національна поліція України підписали Меморандум про співпрацю у проєкті «Пошук дітей». Ініціатива почала працювати у Києві з вересня 2017 року та протягом 2018 року до проєкту долучились усі регіони України.

З метою захисту дітей Київстар також розробив мобільний додаток Star Guard Family, який дозволяє батькам контролювати переміщення дитини, доступ дітей до Інтернету з мобільних пристроїв, убезпечити їх від неприйнятного контенту та потенційних загроз у мережі, а також захистити телефони від вірусів.

Фото з відкритих джерел