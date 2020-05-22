Київстар запустив безкоштовні консультації з кардіологами у мобільному додатку

Національний телекомоператор «Київстар» спільно з мобільним сервісом моніторингу здоров'я Doctor Online розпочав співпрацю з Національним інститутом серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова.

Відепер користувачі цього додатку можуть отримати безкоштовну консультацію у відеоформаті від кращих кардіологів, розповіли Укрінформу в пресслужбі Київстар.

«У рамках співпраці користувачі додатку Doctor Online зможуть отримати безкоштовно не тільки консультацію лікаря-кардіолога у додатку, але й спеціаліста Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова у відеоформаті. Така можливість надається спеціально для пацієнтів із серцево-судинними патологіями, яким показаний більш вузькопрофільний підхід до діагностики та подальшого лікування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опція буде особливо корисною для пацієнтів, які мешкають поза Києвом та не мають змоги особисто відвідати медичний заклад.

«У період карантину ми не тільки нарахували по 150 гривень бонусних коштів 64 тисячам лікарів, але разом з нашим партнером, компанією «Доктор онлайн», зробили безкоштовними консультації у Doctor Online, і за цей час ними скористалося понад 40 тис. користувачів. Це демонструє, що запит на телемедицину у нашій країні зростає. Завдяки дистанційним консультаціям із лікарями українці з різних регіонів лише за допомогою свого смартфона та інтернету сьогодні мають доступ до якісної медицини», - розповів маркетинг-директор компанії "Київстар" Павло Даніман.

Своєю чергою, директор компанії «Доктор онлайн» Микола Кисель зазначив, що додаток Doсtor Online на свої смартфони вже завантажили понад 240 тисяч користувачів, у підтримці додатку працює 70 професійних лікарів. «Цього ми досягли менше ніж за рік роботи. Але ми не зупиняємося і прагнемо допомогти та підтримати наших користувачів у складний час карантину і не тільки. Тож зробили консультації лікарів-кардіологів у додатку Doctor Online безкоштовними до 31 липня 2020 року. Окрім цього, консультації висококваліфікованих фахівців Інституту ім. М.Амосова – унікальна можливість для усіх, хто має серйозні проблеми зі здоров’ям, відчути підтримку професіоналів навіть на відстані», - сказав він.

Для того, щоб скористатися новою опцією додатку, достатньо звернутися до лікаря-кардіолога через застосунок Doctor Online. Там лікар розповість пацієнту про можливість організації подібної консультації онлайн та зробить запит на проведення онлайн-консультації у медичній інформаційній системі MediNET. До запиту одразу додаються результати обстежень пацієнта за їх наявності. Після цього пацієнт отримує повідомлення на номер телефона з посиланням на онлайн-консультацію. У зазначений день та час він переходить за посиланням та консультується зі спеціалістом, а за результатами відеоконсультації пацієнт отримує висновок спеціаліста з рекомендаціями.

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За словами головного лікаря Національного інституту серцево-судинної хірургії ім М.М.Амосова Сергія Сіромахи, за всі роки існування інституту планові операції в ньому майже ніколи не зупинялися. Однак змінений пандемією світ відкоригував дещо прагнення медиків. Тобто якщо раніше, за інформацією Сіромахи, в інституті проводилось 10-12 операцій на відкритому серці щодня і ще приблизно стільки ж менш складних оперативних втручань, то тепер медики закладу мають право надавати тільки екстрену допомогу. «Але ж пацієнти все ще чекають на нашу підтримку та консультації. Серед них є і люди у віці, батьки дітей, вагітні з серцевою патологією. Тому нам важливо знайти нові майданчики для дистанційного консультування пацієнтів, щоб наші громадяни із будь-якого містечка та селища могли отримати нашу допомогу. Співпраця з Київстар та Doctor Online дозволить наблизити нашу пораду, допомогу до кожного пацієнта, вчасно знайти і підхопити тих, хто вже не може чекати. Врятувати тих, хто майже втратив сили та надію», - заявив головний лікар.

У пресслужбі оператора нагадали, що Київстар не вперше співпрацює з Національним інститутом серцево-судинної хірургії. У межах соціальної ініціативи Sharity компанія Київстар перерахувала 1,6 млн грн для порятунку дитячих сердець. На ці кошти було проведено 43 операції. А в межах спільного проєкту СМС-благодійності Київстар та УББ «Дитяча надія» до відділення вроджених вад серця інституту ім. М. Амосова було передано необхідне обладнання, яке дає змогу оперативно допомагати маленьким пацієнтам, які мають вроджені вади серця.

Як повідомлялося раніше, Doctor Online – це додаток у сфері телемедицини, розроблений однойменною компанією за підтримки Київстар. У застосунку Doctor Online користувачі можуть звернутися до обраного спеціаліста за консультацією як через чат, так і через відео- або аудіодзвінок, отримати направлення на аналізи, замовити доставку ліків, а також запланувати в календарі графік прийому медикаментів.

На сьогодні у підтримці додатку Doctor Online працює понад 70 кваліфікованих спеціалістів. Серед них є сімейні лікарі, терапевти, педіатри, урологи, кардіологи, дерматологи, ендокринологи, гінекологи та невропатологи. За добу вони готові провести до 5 тисяч консультацій.

Додаток доступний для використання абонентам усіх мобільних операторів. До кінця травня консультації безкоштовні.

Фото з відкритих джерел