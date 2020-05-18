Київстар звернувся до комітетів ВР та міністерств через можливе зниження доходів телекомринку

Київстар звернувся до профільних комітетів Верховної Ради та міністерств через можливе зниження доходів телекомринку у зв'язку із запланованим запровадженням Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (НКРЗІ), зниження розрахункової такси за термінацію голосового трафіку всередині країни.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар звернувся до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, Комітету Верховної Ради з питань цифрової трансформації, Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства фінансів України та Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики з інформацією про ускладнення, які можуть виникнути для інвестицій у 4G, через неефективні регуляторні механізми», - йдеться у повідомленні.

У компанії нагадали, що регулятор галузі (НКРЗІ) планує зниження розрахункової такси за термінацію голосового трафіку в мережах зв’язку всередині країни з 12 до 8 копійок за хвилину. Експерти Київстар вважають, що у перспективі кількох найближчих років це призведе до значних втрат доходів телекомринку, зменшення податкових виплат до Держбюджету і ускладнень для будівництва мереж 4G у сільській місцевості й на автошляхах.

Компанія зробила низку експертних висновків щодо наслідків запровадження вказаних регуляторних змін і висловлює занепокоєння такими планами телекомрегулятора.

У Київстарі, зокрема, вважають, що через заплановане регулятором зниження такси за термінацію трафіку сумарні втрати доходів мобільних операторів у найближчі два роки складуть близько 1,6 млрд грн. Таке зменшення доходів призведе до неможливості побудувати додаткові 2000 базових станцій 4G, які здатні забезпечити швидкісним мобільним інтернетом 15% населення України. У результаті Державний бюджет недоотримає 32 млн грн податкових платежів у перспективі чотирьох років.

Крім цього, за розрахунками оператора, зниження розрахункової такси за термінацію трафіку не призведе до здешевлення дзвінків на інші мережі, оскільки усі мобільні оператори надають абонентам тарифні плани із пакетними пропозиціями, до яких включено нетарифіковані хвилини дзвінків як усередині мережі, так і на номери інших мобільних операторів. У компанії стверджують, що жодне з попередніх знижень ставки інтерконнекту, що здійснював телекомрегулятор, не призводило до помітного збільшення використання голосових послуг і завершувалось лише зменшенням доходів телекомринку.

У Київстарі також нагадали, що в Україні плата за термінацію голосового трафіку є і так найнижчою порівняно з країнами Євросоюзу і одна з найнижчих серед країн СНД.

У цьому зв’язку Київстар вважає, що в умовах ускладнення економічної ситуації в країні, що спричинено спалахом пандемії коронавірусу, телекомунікаційний бізнес як один з найбільших платників податків потребує підтримки з боку держави, а не регуляторних обмежень.

Оператор також нагадав, що інтернетизація сіл за допомогою 4G є у фокусі уваги Президента України Володимира Зеленського. Для реалізації цього проєкту в заплановані строки мобільним операторам необхідно інвестувати щонайменше 10 млрд грн. Саме тому, переконані в компанії, будь-які дії, що призводять до зменшення доходів мобільних операторів, можуть негативно позначитись на реалізації усього проєкту.

Фото: Київстар