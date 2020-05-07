Київстар майже на 40% збільшив інвестиції у нові технології

Національний телеком-оператор «Київстар» у І кварталі цього року майже на 40% збільшив інвестиції у нові технології, розширив мережу 4G ще у 2 тисячах населених пунктах і перерахував до бюджету близько 2,5 мільярдів гривень податків і зборів.

Про такі підсумки роботи компанії у І кварталі 2020 року розповіли Укрінформу в пресслужбі оператора.

«Київстар збільшив на 37% інвестиції у нові технології; 4G зв’язок з’явився у 2 тисячах нових населених пунктів; абоненти збільшили на 62% використання мобільного інтернету. У І кварталі 2020 року Київстар перерахував до бюджету України податків та інших платежів на загальну суму 2,394 млрд грн», - йдеться у повідомленні.

За інформацією компанії, у І кварталі цього року Київстар суттєво зміцнив свої позиції на телеком-ринку України. Абоненти, зокрема, збільшили використання дата-трафіку в середньому на 62% у порівнянні з І кварталом 2019 року. Кількість абонентів, що користуються мобільним інтернетом, зросла до 17 млн, або на 10,4% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. Використання голосового зв’язку в розрахунку на одного абонента збільшилось на 3% - до 603 хвилин.

Як зазначив президент Київстар Олександр Комаров, компанія значно збільшила інвестиції у якість зв’язку та нові технології, щоб абоненти могли повноцінно спілкуватись, залишаючись вдома. Також компанія, за його словами, мобілізувала свої ресурси щоб допомогти країні якнайшвидше подолати епідемію коронавірусу. «Ми виділили 30 млн грн благодійної допомоги для закупівлі медичного обладнання, що рятує життя важкохворих пацієнтів. І ще на 30 млн грн надали телеком-послуг для підтримки абонентів на карантині», - розповів він.

Зокрема, як повідомлялося раніше, Київстар нарахував бонуси на мобільні рахунки медичних працівників, надав доступ без плати за трафік до гарячих ліній і вебсайтів з профілактики коронавірусу. Компанія підтримала національний проєкт «Всеукраїнська школа онлайн» і надає доступ до телеканалів, що транслюють шкільні уроки, без додаткової плати. На період карантину Київстар зробив консультації лікарів у додатку «Doctor Online» безкоштовними для абонентів усіх телеком-операторів. Бізнес-клієнти можуть підключити без внесення абонплати найбільш затребувані сервіси, які дозволяють працювати дистанційно і вести ділову активність на належному рівні.

У пресслужбі Київстар також розповіли, що доходи компанії від послуг мобільного зв’язку у І кварталі цього року зросли на 16,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року - до 5,530 млрд грн. Більш ніж половину доходу склали послуги мобільного інтернету – ріст 22,4% порівняно з І кварталом 2019 року. Середній дохід від абонента (ARPU) зріс на 17,4%. У компанії вважають, що цьому сприяло більш ефективне забезпечення нових потреб абонентів, зокрема у послугах 4G.

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Доходи фіксованого зв’язку за цей же період у Київстар збільшились на 16,9% - до 384 млн грн. Головним чином - завдяки зростанню на 18,8% доходів від послуги «Домашній Інтернет». Показник ARPU клієнтів «Домашнього Інтернету» зріс на 7,6%, у порівнянні з І кварталом 2019 року.

За інформацією пресслужби, у І кварталі 2020 року мобільним зв’язком від Київстар користалися 26 мільйонів абонентів. Незначне зменшення кількості пояснюється скороченням використання абонентами кількох SIM-карток, а також демографічними змінами.

Загальний дохід компанії у І кварталі 2020 року зріс на 16,1% у порівнянні з І кварталом 2019 року - до 5,950 млрд грн.

Капітальні витрати у І кварталі цього року сягнули 1,347 млрд грн, що на 37,1% більше, ніж в І кварталі минулого року. В основному кошти були спрямовані у розвиток мережі 4G і забезпечення високої якості послуг. Територія 4G мережі Київстар охоплює на сьогодні 11 тисяч населених пунктів і можливість доступу до нових мобільних технологій є в майже 79% населення України.

Компанія також зберігає лідерство серед підприємств зв’язку за обсягами платежів до держбюджету, що підтверджується даними рейтингів найбільших платників податків України.

Крім цього, за інформацією оператора, у І кварталі 2020 року стались зміни у корпоративному управлінні Київстар. Так, компанія залучила до регулярних засідань Наглядової ради зовнішніх незалежних радників – голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва, голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа та співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Даниїла Паська. У Київстарі вважають, що досвід та експертиза незалежних радників допоможуть компанії краще відповідати на виклики індустрії та потреби суспільства.

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