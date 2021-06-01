Жителі Кіпру самотужки очищають острів від сміття
Про йе йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.
Волонтери прибирають територію острова у рамках акції Save Your Hood – «Врятуй свій край». Також вони заохочують місцевих жителів до прибирання.
«Ми влаштовуємо толоки щовихідних – для тих, хто хоче до нас долучитись під час прибирання і допомогти досягти нашої мети», – зазначає координат акції Save Your Hood Янніс Пепеціос.
Інші активісти збирають та сортують алюмінієві бляшанки з-під напоїв. Далі вони їх пресують у блоки та здають, а отриманні кошти перераховують дитячому відділенню місцевої лікарні.
«Наразі ми зібрали для них близько 300 тисяч євро від переробки алюмінію. Ми завжди кажемо людям: не викидайте, монетизуйте», – розповідає засновниця ініціативи Cans For Kids Розі Хараламбус.
Як зазначається у сюжеті, на острові діє акція проти пластикового сміття. Люди можуть наповнювати пляшки з громадських кранів. Проєкт фінансується з пожертв і допомагає скоротити продаж води в пляшках.
Фото з відкритих джерел