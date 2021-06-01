Жителі Кіпру самотужки очищають острів від сміття

Активісти влаштовують толоки, сортують алюмінієві бляшанки та намагаються скоротити продаж води у пляшках.

Про йе йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.

Волонтери прибирають територію острова у рамках акції Save Your Hood – «Врятуй свій край». Також вони заохочують місцевих жителів до прибирання.

«Ми влаштовуємо толоки щовихідних – для тих, хто хоче до нас долучитись під час прибирання і допомогти досягти нашої мети», – зазначає координат акції Save Your Hood Янніс Пепеціос.

Інші активісти збирають та сортують алюмінієві бляшанки з-під напоїв. Далі вони їх пресують у блоки та здають, а отриманні кошти перераховують дитячому відділенню місцевої лікарні.

«Наразі ми зібрали для них близько 300 тисяч євро від переробки алюмінію. Ми завжди кажемо людям: не викидайте, монетизуйте», – розповідає засновниця ініціативи Cans For Kids Розі Хараламбус.

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Як зазначається у сюжеті, на острові діє акція проти пластикового сміття. Люди можуть наповнювати пляшки з громадських кранів. Проєкт фінансується з пожертв і допомагає скоротити продаж води в пляшках.

Фото з відкритих джерел