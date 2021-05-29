Перша високогірна сироварня в Україні збирається робити сир за новою технологією

Кооператив виробляє вже сім видів сирів і планує запустити продукт з так званою «митою кіркою».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Івано-Франківська ОДА.

«У планах кооперативу запровадження нової технології виробництва сиру з так званою «митою кіркою». Зазначена технологія передбачає особливий догляд за сирами при дозріванні, що полягає у витримці сирів в окремій камері зі спеціальною температурою та вологістю, яка сприяє розвитку спеціальних бактерій, що прискорюють утворення захисної кірки, попереджають розвиток цвілі і стимулюють ферментні процеси», - зазначають в ОДА.

Кооператив «Снідавка» був утворений у 2018 році для провадження спільної господарської діяльності, пов’язаної із виробництвом та переробкою молока. З вересня 2020 року у кооперативі розпочала діяльність перша в Україні високогірна сироварня. Наразі підприємство виробляє сім видів сиру та інші молочні продукти. За останні три роки йому вдалося залучити майже 2 млн грн з державного, обласного та місцевих бюджетів для облаштування сироварні.

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За інформацією ОДА, для виготовлення продукції на підприємстві використовують молоко від корів, які зареєстровані у державному Реєстрі тварин та перебувають на обліку у відповідних органах контролю, що гарантує їх здоров’я. Під час приймання молока в кооперативі контролюють якість за допомогою сучасних аналізаторів.

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