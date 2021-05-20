На Херсонщині екоферма виготовляє 16 підвидів сирів

У селі Станіслав Херсонської області подружжя тримає мініферму з 20 кіз.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Херсон, передає Укрінформ.

За словами власниці ферми Олени Белозоренко, спочатку придбали двох кіз, почали робити бринзу. На цьому вирішили не зупинятися і спробували приготувати різні види сирів.

«В нас мало молока, мало дійних кіз і ми все робимо вдвох. В мене великі плани зварити пармезан, брі, але не вистачає ні молока, ні моїх ресурсів. Зазвичай, сировари зупиняються на кількох видах сирів. Але я на цьому не хочу зупинятися», - розповіла Олена.

Від минулого року на фермі приймають гостей. У майбутньому подружжя планує проводити реабілітацію для дітей з інвалідністю.

За словами психологині Емілії Хутковської, робота з тваринами викликає позитивні емоції. Вона зменшує рівень агресивності та тривожності.

У планах Олени Белозоренко - розширити екоферму, створити робочі місця та більше людей познайомити із виробництвом сиру.

Фото: Суспільне Херсон