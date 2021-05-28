У німецьких ресторанах запроваджують багаторазовий посуд

У Німеччині заклади громадського харчування використовують багаторазові контейнери замість пластику, їх дають в оренду постійним клієнтам.

Про це йдеться у сюжеті Deutsche Welle, передає Укрінформ.

«Ми запровадили систему багаторазового посуду раніше - приблизно два-три роки тому - для наших класичних азіатських страв. Це дуже подобається нашим постійним клієнтам, які сплачують невелику заставу, кладуть їжу в цей посуд і приносять його наступного дня», - зазначає власник ресторану-учаснику акції Сі Ан Троунг.

Їжу подають у контейнерах Vytal. Відвідувачі можуть позичити контейнери через безкоштовний додаток та повернути їх за 14 днів. Такий посуд можна залишити собі, сплативши 10 євро.

Служби доставки підтримують таке нововведення та забирають використані контейнери у людей.

Як зазначається у сюжеті, з липня 2021 року одноразові столові прибори, стаканчики та контейнери для їжі будуть заборонені в ЄС. З 2023 року ресторани та закусочні з понад п’ятьма працівниками мають пропонувати посуд для їжі та напоїв.

У Німеччині щодня виробляється понад 700 тонн відходів. Серед них упаковки для товарів та їжі на винос.

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