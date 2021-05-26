Кількість рекламних конструкцій у Полтаві скоротять на 20%

На засіданні міськвиконкому цього тижня вирішили не псувати непривабливою рекламою вигляд міста.

Про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради та виконавчого комітету, передає Укрінформ.

«Нині рекламні конструкції мають не досить привабливий вигляд. Бетонні блоки розміщені на зелених зонах псують вигляд міста», - зауважив заступник міського голови з питань експлуатації та розвитку міського господарства Євген Ричка.

Графік скорочень власникам цих споруд необхідно подати до кінця наступного тижня.

На нараді було запропоновано: пофарбувати рекламні конструкції в один колір, не розміщувати додаткових наліпок, сегментувати місто на три зони та за три роки закопати в землю бетонні конструкції. Євген Ричка запропонував збиратися в такому форматі кожні два-три тижні і обговорювати етапи впровадження рішення щодо рекламних конструкцій.

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Як зазначається у повідомленні, спорудам, які розміщені на мережах планують надати привабливий вигляд.

Фото з відкритих джерел