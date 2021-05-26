Кількість рекламних конструкцій у Полтаві скоротять на 20%
Про це повідомляє пресслужба Полтавської міської ради та виконавчого комітету, передає Укрінформ.
«Нині рекламні конструкції мають не досить привабливий вигляд. Бетонні блоки розміщені на зелених зонах псують вигляд міста», - зауважив заступник міського голови з питань експлуатації та розвитку міського господарства Євген Ричка.
Графік скорочень власникам цих споруд необхідно подати до кінця наступного тижня.
На нараді було запропоновано: пофарбувати рекламні конструкції в один колір, не розміщувати додаткових наліпок, сегментувати місто на три зони та за три роки закопати в землю бетонні конструкції. Євген Ричка запропонував збиратися в такому форматі кожні два-три тижні і обговорювати етапи впровадження рішення щодо рекламних конструкцій.
Як зазначається у повідомленні, спорудам, які розміщені на мережах планують надати привабливий вигляд.
Фото з відкритих джерел