У містах Франції запроваджують безкоштовний громадський транспорт

У Франції все більше міст запроваджують різні види безкоштовного громадського транспорту, щоб зменшити викиди вуглецю.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

«У Парижі на 2020 навчальний рік було запроваджено безкоштовний проїзд до 18 років. Страсбург, дев'яте за величиною місто Франції, проведе цю ж політику у вересні 2021 року», –йдеться у статті.

З минулого місяця майже мільйон жителів столичного району Нанта подорожують безкоштовно на вихідних. У південному регіоні Окситанія 18-26 річним людям, які здійснюють більше ніж 30 поїздок на поїзді в місяць, не доведеться платити. Ціль такої політики - допомогти молодим працівникам та зменшити викиди в атмосферу.

Заступниця мера Парижа Одрі Пульвар зробила безкоштовний громадський транспорт ключовою темою у своїй вступній кампанії в регіоні Іль-де-Франс. Згідно з її пропозиціями, спочатку поступове реформування передбачає безкоштовний транспорт для студентів та тих, хто шукає роботу. Згодом планується розповсюджувати це на всіх жителів у вихідні дні, а потім щодня до 2026 року.

Читайте також: У Франції молоді компенсуватимуть 300 євро на культурні потреби

Нагадаємо, що у вересні 2018 року у місті Дюнкерк було впроваджено безкоштовну систему громадського транспорту. У місті знизили ціни на проїзд у місцевих мережах, надавши своїм мешканцям безкоштовний доступ до 18 автобусних маршрутів. Минулого року Люксембург став першою державою, яка пропонує абсолютно безкоштовний громадський транспорт.

Фото з відкритих джерел