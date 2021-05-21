У Франції молоді компенсуватимуть 300 євро на культурні потреби

У Франції молоді люди, віком до 18 років, отримуватимуть субсидію від держави у 300 євро, які можна витратити на оплату або придбання товарів і послуг у сфері культури.

Про це оголосив 21 травня у молодіжній соціальній мережі TikTok президент Республіки Еммануель Макрон.

За словами Макрона, матеріальну допомогу в 300 євро молоді люди можуть витратити на придбання книг, цифрових носіїв інформації на тематику культури, музичних інструментів, об'єктів образотворчого мистецтва, а також оплатити квитки для відвідування закладів культури, оплатити сервіси у цій сфері онлайн, включаючи електронні книги та передплату на пресу.

Читайте також: У Львові вперше проведуть молодіжний форум працевлаштування

Як повідомлялося, уряд Франції оголосив три етапи виходу із режиму карантину в умовах пандемії коронавірусу та поступового повернення до нормального життя. Із 19 травня у країні були послаблені або скасовані деякі обмеження, що дозволило відновити роботу, зокрема, закладів культури.

Фото з відкритих джерел