У Франції молоді компенсуватимуть 300 євро на культурні потреби
Про це оголосив 21 травня у молодіжній соціальній мережі TikTok президент Республіки Еммануель Макрон.
За словами Макрона, матеріальну допомогу в 300 євро молоді люди можуть витратити на придбання книг, цифрових носіїв інформації на тематику культури, музичних інструментів, об'єктів образотворчого мистецтва, а також оплатити квитки для відвідування закладів культури, оплатити сервіси у цій сфері онлайн, включаючи електронні книги та передплату на пресу.
Як повідомлялося, уряд Франції оголосив три етапи виходу із режиму карантину в умовах пандемії коронавірусу та поступового повернення до нормального життя. Із 19 травня у країні були послаблені або скасовані деякі обмеження, що дозволило відновити роботу, зокрема, закладів культури.
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