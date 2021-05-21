У Львові вперше проведуть молодіжний форум працевлаштування

Учасники форуму «Є Контакт!» зможуть пройти співбесіду з HR-спеціалістами провідних компаній регіону та одразу потрапити на стажування.

Про це повідомляє пресслужба Львівської міської ради, передає Укрінформ.

Під час заходу діятимуть дві локації, де проходитимуть лекції та панельні дискусії про сферу інформаційних технологій та роботу в державних структурах. Відвідувачі матимуть змогу дізнатися про мови програмування та реалізацію стартапів, а також про всеукраїнську діджиталізацію тощо.

Форум орієнтований на молодь, яка потребує практичного досвіду в пошуках роботи. Його організатори представлять понад 50 актуальних вакансій.

Як зазначається у повідомленні, форум відбудеться 29-30 травня. Під час заходу виступатимуть з докладами понад 30 спікерів.

Фото з відкритих джерел