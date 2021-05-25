У черкаській гімназії тестують сучасну пропускну систему

Спеціальний екран, який висить на вході у школі, вимірює температуру і розпізнає обличчя.

Про це повідомляє Суспільне Черкаси, передає Укрінформ.

«Система створює 3D-карту вашого обличчя, а точніше це надбровні дуги, очі, перенісся, і тим самим розпізнає. Навіть, якщо ви будете закривати частково одне око, вона все одно зможе розпізнати ваше обличчя», – пояснює вчитель інформаційних технологій Борис Ховряк.

Зібрана інформація формує закриту базу даних, яку можуть переглянути адміністрація школи та батьки учнів. Онлайн можна дізнатись, яка температура була в учня, чи була одягнена маска і коли учень зайшов в школу.

«Усього з обласного бюджету виділено 800 тисяч гривень на таку програму. Почнемо з інноваційних шкіл, якщо проєкт буде успішним, то будемо масштабувати це на всю область», - зазначає голова Черкаської ОДА Олександр Скічко.

Дану систему встановили безкоштовно, вона діє у межах пілотного проєкту.

Фото: Суспільне Черкаси