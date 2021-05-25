Сінгапурська компанія виробляє молоко з клітин

Щоб покращити екологічні показники, лабораторія TurtleTree Labs виробляє справжнє молоко з клітин молочних залоз ссавців.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

«Ми перша компанія у світі, яка використовує клітини молочних залоз ссавців для створення сирого молока. Дотепер ми мали успіх із клітинами корів, кіз, овець та верблюдів, а значить, можливості величезні», – зазначає головний стратег лабораторії TurtleTree Макс Рай.

Після вилучення в лабораторії аналізують та вибирають найбільш життєздатні клітини. Потім створюють зовнішнє середовище, що імітує природнє, яке знаходиться всередині ссавців. Після цього клітини перетворюють необхідні мікроелементи в молоко. Плюсом є те, що їх можна використовувати повторно.

Існуюча молочна галузь є екологічно нежиттєздатною. Тільки молочне тваринництво вносить 4% до загальних викидів парникових газів від людської діяльності – це приблизно два мільярди тонн CO2 щороку.

Загалом 37% глобальних викидів метану припадає на утримання великої рогатої худоби. Молочна продукція також споживає величезну кількість ресурсів, таких як земля та вода.

«Це не може тривати, особливо якщо ми хочемо нагодувати ще мільярд людей на цій планеті. Ми можемо отримати справжнє молоко, не завдаючи шкоди планеті та тваринам, тому це майбутнє», – йдеться у меті компанії.

Нагадаємо, що Сінгапур став першою у світі країною, що дозволила продаж м’яса, вирощеного у лабораторіях. Американський стартап Eat Just отримав дозвіл у Сінгапурі на продаж м’яса, заради якого не потрібно вбивати живих тварин.

Фото з відкритих джерел