На Харківщині жінок із сільської місцевості навчатимуть бізнес-навичкам

На Харківщині стартував проєкт «Крила», в рамках якого жінок із сільської місцевості п’яти тергромад навчатимуть бізнес-навичкам і надаватимуть менторську підтримку для започаткування власної справи.

Про це кореспонденту Укрінформу розповіла менеджер проєкту Олеся Гальчинська.

«Мета проєкту – покращити економічне благополуччя сільських жінок, жінок з інвалідністю, постраждалих від домашнього насильства, ветеранок, дружин ветеранів, внутрішньо переміщених осіб та інших. Ми очікуємо, що навчання та підтримка у рамках проєкту допоможе жінкам та їхнім громадам. Завдяки залученню жінок до роботи, а також розвитку їхніх власних бізнес-ініціатив зростатиме загальний добробут громади», - переконана Гальчинська.

На Харківщині проєкт працюватиме протягом чотирьох років у п’яти територіальних громадах: Лозівській, Олексіївській, Близнюківській, Нововодолазькій і Коломацькій.

«Ми поспілкувалися з жінками та чоловіками Харківщини на фокус-групах та визначили ті проблеми, які найбільше впливають на економічну спроможність жінок у громадах, які беруть участь у проєкті. Наприклад, багато жінок не можуть знайти вакансії за своєю спеціальністю у сільській місцевості і змушені шукати роботу в місті, що не усім підходить. Жінки з освітою часто мусять займатися некваліфікованою працею, адже їх спеціальність не затребувана у громаді. Є жінки, які певною мірою залежать від соціальних виплат і бояться втратити їх, погодившись на низькооплачувану роботу. Наша задача – допомогти жінкам долати ці перешкоди», - зазначила координатор проєкту у Харківській області Наталя Мацак.

Проєкт має три складові: програму «Майстерня можливостей» для мотивації, підтримки у вирішенні особистих проблем і визначенні пріоритетів, після неї жінки обиратимуть – шлях працевлаштування або ж підприємництво.

«Жінки, які обрали шлях розвитку власної справи, матимуть можливість на конкурсній основі отримати стартовий капітал для започаткування бізнесу», - зазначила Мацак.

Як розповіли організатори, 18 травня стартувала «Майстерня Можливостей» для першої групи жінок (100 учасниць віком 18-55 років).

Заплановано 5 групових занять і по 5 індивідуальних. По напрямку працевлаштування учасниці пройдуть тренінги як і де правильно шукати роботу, як написати резюме, підготуватись до співбесіди в онлайн- і офлайн-форматі, як знайти віддалену роботу, як визначити зарплату, на яку можеш претендувати, а також основи законодавства про працю.

По напрямку підприємництва заплановані тренінги по започаткуванню власної справи, що включатимуть дизайн-мислення, прорахунок собівартості товару тощо. Жінки навчатимуться тому, як створити ФОП, який вид діяльності обрати, як побудувати фінансову модель підприємства, як дослідити клієнта, як використати свої сильні сторони, юридичні і бухгалтерські аспекти започаткування бізнесу, як знайти партнерів та ресурси на започаткування власної справи.

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Другий набір на проєкт на Харківщині відбудеться восени.

Проєкт, який охопить 700 жінок із чотирьох областей (Київська, Харківська, Львівська та Полтавська) реалізує організація «Пакт» за підтримки уряду Канади.

Фото з відкритих джерел