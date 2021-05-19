На Львівщині волонтери висадили лавандове поле на підтримку літніх людей

У Львівській області, волонтери облаштували територію для вирощування лаванди. У період цвітіння відвідувачі зможуть помилуватися квітами, зробити світлини та просто відпочити.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє портал Духовна велич Львова.

У Борщовичах, що поруч Яричева у Львівській області волонтери висадили 300 кущів лаванди. Оксана Бриндзак, ініціаторка ідеї та засновниця ГО «Старість на радість», повідомила, що основна мета проєкту - залучити стареньких до дозвілля й забезпечити їх увагою. Організація вже чотири роки опікується людьми похилого віку в геріатричних пансіонатах Львівщини.

«Ми проводимо такі акції, щоб ощасливити людей старшого віку. Адже вони особливо потребують спілкування та різного виду розваг, а саме уваги від інших. Ідея з квітковим полем виникла не випадково. У кожного живуть спогади з дитинства, коли ми допомагали рідним на городі чи спостерігали, як ті пораються біля саджанців. Саме ця атмосфера, яку ми хочемо відтворити, поверне нас у дитячі спогади й змусить нас більше приділяти уваги людям поважного віку», - зазначила Бринзак.

Подібних проєктів, що допомагають людям поважного віку, в Україні доволі мало. За словами співавторки проєкту Ганни Тарасюк, більшість ініціатив спрямовані на дітей та молодь, однак пенсіонери не менше потребують уваги.

Територія буде доступною для усіх охочих за певну плату. За словами авторок проєкту, частина вилучених коштів піде на підтримку будівлі для людей старшого віку, яка сьогодні на стадії ремонту. А решту коштів витратять на розширення території новими кущами квітів. Сюди також вільно приходитимуть самі мешканці пансіонату. Вони зможуть вирощувати й доглядати за кущами квітів. А з лаванди виготовлятимуть саше, які можна буде придбати усім охочим.

Фото: Наталя Стареправо