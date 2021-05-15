Гастрономічний фестиваль у Рівному презентує автентичну кухню

Поліські та волинські страви, крафтові вироби та кулінарні майстер-класи презентують у Рівному на гастрономічному фестивалі «Мацик».

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу облдержадміністрації.

Розпочалися святкування українсько-польською конференцією «Гастроспадщина регіонів». Голова Рівненської ОДА Віталій Коваль зазначив, що «Мацик» - не просто кулінарна візитівка Полісся та гастрономічна цікавинка Рівненщини. Це страва, яка сформувала навколо себе ціле культурне середовище.

За словами керівника області, мацик вивчають та досліджують як культурну спадщину рівненського Полісся. Вже розроблені спеціальні маршрути до осередків його історико-культурологічного сегменту. Фахівці ОДА працюють і над структурою промоції цієї страви як важливої складової культурної спадщини регіону.

Під час фестивалю проводяться кулінарні майстер-класи: шеф-кухарі з Рівного та Любліна відтворюють рецепти регіональних автентичних страв.

На ярмарці-продажу крафтових виробів можна скуштувати мацик, сири, рибу, пивоваріння, варення, трави. Тут також діють фуд-корти з регіональними стравами та напоями.

Наймолодших гостей зацікавлюють дитячими майстер-класами із кулінарії та сервірування.

Учасників та гостей свята розважають фольклорні гурти з Полісся, рівненський гурт «Горина», етно-рок колектив зі Львова.

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Фестиваль проходить у межах міжнародного проєкту «Культурна спадщина кухні – просування кулінарних традицій через професіоналізацію гастрономічної пропозиції Любліна і Рівного», який здійснюється за фінансової підтримки Європейського Союзу в межах програми транскордонної співпраці «Польща-Білорусь-Україна 2014-2020».

Мацик - сиров’ялений продукт зі свинини, з натуральними спеціями і травами. Для його приготування використовують тільки м'ясо тварин, вирощених без застосування харчових добавок і стимуляторів росту.

Фото: www.rv.gov.ua