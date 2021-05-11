На Рівненщині оновлюють автошлях до найчистішого озера України

У Рівненській області у межах проєкту Президента України «Велике будівництво» розпочали ремонт дороги до туристичного об’єкта – Білого озера.

Про це передає Укрінформ із посиланням на повідомлення пресслужби облдержадміністрації.

«Вщент розбиту дорогу до Білого озера, що у Вараському районі, вже відновлюють будівельники. Йдеться про 17 км автошляху Стара Рафалівка – Рудка. Дорога важлива не лише для туристів, вона має стратегічну логістичну вагу. Автошлях державного значення сполучає Зарічне та Вараш. Крім того, це єдиний шлях до туристичної перлини Полісся – Білого озера», – йдеться у повідомленні.

Наразі тривають поточні роботи з відновлення білощебеневого покриття цієї ж дороги між селами Рудка та Більська Воля.

Цьогоріч до президентської програми «Велике будівництво» у Рівненській області потрапило 11 об’єктів. На реалізацію цих проєктів спрямують 160 млн грн з державного бюджету та майже 39 млн грн – з місцевих.

Біле озеро, розташоване біля села Рудка, – туристична перлина Полісся. Площа водойми – майже 355 га, глибина – до 34 м. Вважається, що воно найчистіше й найпрозоріше озеро України.

Вода у Білому озері унікальна за складом – гідрокарбонатно-кальцієво-магнієва, містить фосфор, сірководень і аж до 6,37 мг/л гліцерину.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський під час всеукраїнського форуму «Україна 30. Інфраструктура» 22 лютого повідомив, що в Україні у 2021 році буде побудовано і відновлено 4500 км доріг державного значення та 2000 км місцевих доріг.

Національний проєкт «Велике будівництво» Президент Зеленський ініціював восени 2019 року. Мета проєкту – побудувати необхідні об’єкти інфраструктури по всій Україні.

Фото: rv.gov.ua