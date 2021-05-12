Студент з Маріуполя розробляє додаток для навчання онлайн-операціям

Додаток допоможе людям без цифрових навичок опанувати месенджери та проводити платежі онлайн.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на Фейсбук-сторінку Проєкту USAID «Економічна підтримка Східної України».

За спостереженнями винахідника Руслана Рябошапки, багато людей різного віку, особливо у віці 50+, не можуть оплатити комунальні платежі онлайн, виконати інші операції, використовуючи смартфон. З метою спростити їх життя, студент створює додаток «e-dopomoga», який покроково пояснюватиме людям, як користуватися тим чи іншим сервісом.

Базовий додаток буде безкоштовним, але його додаткові опції з навчання в окремих блоках (наприклад, додатках конкретних банків) можна буде придбати.

Наразі Руслан готується запустити рекламну кампанію у соціальних мережах. Вона розрахована не на цільову аудиторію (людей віку 50+), а на їх дітей та рідних, які зацікавлені у навчанні своїх близьких.

Наприкінці травня студент презентує свій стартап на пітчингу ідей в інноваційному холдингу «Sikorsky Challenge».

Фото з відкритих джерел