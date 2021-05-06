Додатки на користь: що варто завантажити на телефон

Примусьте свій гаджет перевіряти бази МВС і медитувати разом із вами

Додатки для смартфонів сьогодні настільки популярна річ, що важко уявити, як раніше ми розважалися, займалися спортом і впорядковували офісні справи без них. Щодня сотні нових мобільних додатків виходять на онлайн-майданчиках світу. Всього на телефон не завантажиш, та воно й ні до чого. Але ми зробили добірку цікавих додатків, про існування яких багато хто, може, й не здогадувався досі, а вони таки полегшують життя!

ТОП-10 ЗРУЧНОСТЕЙ ДЛЯ СМАРТА

Головне завдання додатків – полегшувати наше життя. Запам’ятовувати і вчасно підсовувати нам те, про що часто забуваємо, групувати дані в зручні бази, впорядковувати поточні справи або забезпечувати швидкий доступ до ресурсів. Ось деякі з них, що непогано впоралися б із зайвим для людини клопотом.

1. Readmo. Це справжній порятунок, якщо давно мріяли побільше читати. Зараз наш вільний час часто займає гортання стрічки соцмереж, але якщо хочеться повернутися до старих добрих книг, хоч би й в електронному варіанті, почати допоможе цей застосунок. Він допомагає більше читати та упорядковувати свої цілі на рік із самоосвіти, формувати списки книжок, які хочеться прочитати, формувати віш-листи з конкретних назв та авторів. Зручно відслідковувати власний прогрес із читання. Шукати додаток слід в App Store.

2. Quizlet. Вивчення іноземних мов – задача, за яку можна братися просто з телефоном у руках. У цьому додатку можна розміщувати усі необхідні нові слова, дати, терміни та в ігровій формі запам’ятовувати їх у будь-який зручний час. Декілька хвилин на день занять з картками все ж краще, аніж нічого? Підходить як для самостійного опрацювання, так і для тих, хто вивчає мову з педагогами. Додаток дозволяє створювати власні картки та користуватися доступними, готуватися до тестів чи екзаменів, слухати правильну вимову та просто розширювати словниковий запас у 18 мовах. Можна користуватися безкоштовною версією, але існують і платні підписки, які можна випробувати протягом 7 днів, а потім визначитися. Доступний у Play Market та App Store.

3. Перекладач за фото. Якщо не встигли довчити якість слова з минулого додатку, або й взагалі не знаєте якоїсь мови, чи придбали продукт іноземного походження, а склад прочитати не можете – не біда, адже такі застосунки, як цей, допомагають перекладати цілі сторінки тексту або написи в режимі онлайн. Треба сфотографувати текст або просто навести камеру на нього, і програма зробить переклад за вас. У додатку можна прослухати, як правильно вимовляти те чи інше слово – дуже корисно, якщо не знаєте, як сказати речення так, щоб іноземець вас зрозумів. Доступний для будь-яких гаджетів (різних операційних систем).

4. Couch Potato. Наш час – час культу продуктивності. Цей додаток допомагає впоратися із тиском сучасного світу та потурбуватися про себе. Бо нагороди ви отримуєте не за продуктивний час, а за відпочинок на дивані. Треба просто вказувати цей час у додатку. Чи не чудово? Він нагадує про важливість відпочинку, адже відновлення сил – запорука нашого здоров’я. Завантажити можна у App Store.

5. Іnshot. Вам треба умістити кілька відео в одне, прискорити їх, додати музику та ще й зробити написи? Здається, це найпростіша у використанні програма для монтажу відео, у якій це все можна зробити, ще й безкоштовно. Звичайно, можна придбати розширену версію, але, ймовірно, це не знадобиться. Тут можна змонтувати відео як для себе, так і для друзів. Зробити привітання, власний фільм-підбірку з моментів життя, цікавих ситуацій та подорожей. Про всяк випадок зберігайте. Доступний у Play Market та App Store.

6. Перевірка АвтоНомера. Якщо ви вирішили придбати вживану автівку, але не довіряєте власнику, додаток допоможе дізнатися про неї всю доступну інформацію, адже номери швидко перевіряються по базі МВС. І за хвилинку матимете всі дані про місця і дати реєстрації за всю історію існування авто, уточнити її індивідуальний VIN-код, справжній колір і чи бувала в пригодах (арешт, викрадення, застава, ДТП, продаж з аукціону). Зручно та надійно, бо недобросовісні продавці люблять «вкорочувати віку» своєму товару і перефарбовувати після ДТП. Можна завантажити як на Android, так і на IOS.

7. Сoin keеper або Money flow. Додатки, які покликані зберегти та спланувати ваш бюджет, адже коли бачите, на що і скільки витрачаєте, значно легше контролювати грошові потоки. Принцип дії простий: заносите свої витрати та сортуєте їх за категоріями: їжа, транспорт, здоров’я, розваги та інші статті витрат. У кінці одного чи кількох місяців користування можна детально дослідити, куди «спливає» зарплатня та оптимізувати бюджет. Проте важливо і не урізати кошти на те, що покращує якість життя та формує настрій: ще одна чашечка кави в улюбленому місці ніколи не буде зайвою.

Обидва трекери доступні у Play Market та App Store.

8. Pregnancy. Якщо ви раптом плануєте вагітність або вже при надії, придивіться до таких додатків. Щодня вони пропонуватимуть актуальну для стану вагітної інформацію про її здоров’я та зміни в організмі, рахуватимуть дні до пологів, розповідатимуть, як на поточному тижні підросла і виглядає дитинка, нагадуватимуть про аналізи та заплановані візити до лікаря. У програмі розміри дитини порівнюють зі зрозумілими кожному речами – квасолинкою чи баклажаном (по мірі зростання) та пояснюють, які системи організму розвиваються у цей момент. Є багато інтерпретацій як для майбутніх мам, так і для тих, хто тільки хоче завагітніти. Поради знайдуться на будь-який смак – навіть про татуювання животиків і забобони.

Можна завантажити як на Android, так і на IOS.

9. Tide або Oak. Ці програми схожі за покликанням: балансувати душевний стан, покращити сон, допомогти медитувати. Не завжди вдається абстрагуватися чи виїхати на відпочинок, щоб розслабитися й влаштувати релаксацію, тому можна усамітнитися та скористатися додатком. Спробувати медитації на засинання, дихання та гармонізацію свого стану варто хоч раз. Раптом сподобається? Треба просто обрати у додатку те, що до душі, увімкнути та насолоджуватися. Oak можна знайти у App Store, а Tide – і там, й у Play Market.

10. Sanvello – трекер настрою, цілей, медитацій, заміток про стан здоров’я, який також допомагає більше піклуватися про себе. Тут ви можете допомагати собі у створенні корисних звичок – тих же медитацій або пиття денної норми води, вживання корисних продуктів, підтримання фізичної форми. Коли ви бачите частоту кроків на шляху до власних цілей, або помічаєте, що у додатку все частіше зазначається ваш поганий настрій, з’являється мотивація покращувати свою якість життя. Трекер доступний на всіх пристроях з операційною системою Android та IOS.

Олександра Руденко, Київ