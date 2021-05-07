У «соціальних майстернях» на Вінниччині навчають молодь з інвалідністю

У тепличному господарстві в селі Дорожнє відкрили «соціальні майстерні» для трудової зайнятості та соціальної адаптації молоді з важкими хворобами.

Про це йдеться у сюжеті Суспільне Вінниця, передає Укрінформ.

За словами соціального педагога центру «Обрій» Ганни Прядкіної, у селі є два парники. В одному — вирощують розсаду перцю, помідор, квітів, а в іншому — редиску та капусту.

Наразі у теплицях працюють 30 людей з інвалідністю. Їх поділили на групи у зв’язку з карантином. Така зайнятість допомагає молоді соціалізуватися.

Розсаду з парників у відкритий ґрунт висаджуватимуть після 20 травня. Якщо урожаю надлишок, то забирають додому.

Як зазначила директорка центру «Обрій» Світлана Демко, «соціальні майстерні» діють на Вінниччині із 2012 року. Тут є майстерні, де навчають миловарінню, роботі з деревиною, виготовленню свічок та сувенірів. У планах відкрити гончарну студію.

Окрім цього, в області діє програма «Тимчасовий відпочинок» — для батьків, які виховують дітей з інвалідністю. Два тижні восьмеро дітей перебувають у селі Дорожнє без батьків – під наглядом спеціалістів. Перший заїзд сезону буде 12 травня.

Фото: Суспільне Вінниця