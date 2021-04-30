В Україні з’явиться унікальна спеціальність

У Волинському національному університеті ім. Лесі Українки запровадять навчання за новою програмою «Художня обробка бурштину».

Про це повідомив у Фейсбуці ректор закладу Анатолій Цьось, передає Укрінформ.

«28 квітня 2021 року на засіданні вченої ради Університету ухвалено рішення започаткувати провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти за освітньо-професійною програмою «Художня обробка бурштину» , - йдеться у повідомленні.

Цьось наголосив, що таким чином випускники навчальних закладів зможуть отримати унікальну спеціальність.

Як відомо, із жовтня 2020 року комунальне підприємство Волинської облради «Волиньприродресурс» проводить відкриті торги з продажу бурштину. Наразі відбулося чотири аукціони, на яких продано каміння на загальну суму близько 30 млн грн.

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Як повідомляв Укрінформ, 19 грудня 2019 року Верховна Рада ухвалила закон щодо врегулювання питання видобутку бурштину. Президент України Володимир Зеленський 27 грудня 2019 року підписав відповідний закон № 2240. Улітку 2020 року розпочалися аукціони з продажу прав на розробку бурштинових ділянок.

Фото з відкритих джерел