На Чернігівщині розвивають туристичну «Дорогу смаку»

До гастрономічного маршруту вже долучились 18 виробників крафтової продукції.

Про це повідомив департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА, передає Укрінформ.

«Підприємці, що увійшли до ініціативної групи, стануть ядром проєкту, «першопрохідцями», які в майбутньому ділитимуться власним досвідом з тими, хто долучиться пізніше», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що група з 18 підприємців сформувалася в результаті проведення презентаційної зустрічі-воркшопу «Дорога смаку Чернігівщини» як інструмент розвитку сільських територій. До ініціативи долучились медовари, виробники органічної продукції, власники равликової ферми та інші.

Загалом, в області налічується понад 50 виробників унікальних харчових продуктів і напоїв, які можуть стати учасниками проєкту. Їх запрошують до співпраці.

Як повідомляв Укрінформ, проєкт «Дорога смаку Чернігівщини» стартував в області у березні цього року. Він ставить за мету об'єднати туристичний потенціал та виробників крафтової продукції і у такий спосіб розвинути індустрію гостинності.

Ініціатива реалізується в межах проєкту Європейської Комісії «Підтримка системи географічних зазначень в Україні». Під час створення гастромаршруту в Чернігівській області використовуватиметься методологія Євросоюзу.

Фото: https://m.facebook.com/ChernihivRegionTasteRoute/