Старовинний рецепт великодньої випічки греків Приазов'я

Святковий калач називається «псалтир» або «псате» і має незвичну форму. До нього додають куркуму, кардамон та махлебі.

Його рецепт розказала гречанка за походженням Афіна Хаджинова у сюжеті «UA: Перший», передає Укрінформ.

Дріжджова випічка починається з опари. Для цього у 200 мл молока кімнатної температури розчиняємо 20 г пресованих дріжджів, додаємо 20 г цукру і 150 г борошна. Опару добре перемішуємо до однорідної маси, залишаємо на 30 хвилин.

Тим часом починаємо готувати тісто. У мисці з’єднуємо 2 яйця, 100 г розтопленого маргарину, 100 г цукру, половину чайної ложки солі, кардамону, махлебі і куркуми. Збиваємо складові блендером. Після чого опару та основу тіста змішуємо. Суміш, що вийшла виливаємо у посудину із 500 г борошна, вимішуємо 2-3 хвилини. Залишаємо вже готове тісто на 30 хвилин.

Починаємо формувати калач. Розкатуємо тісто в «ковбаску», ділимо її на чотири частини і робимо у кожній надрізи, далі – згортаємо калач. Збиваємо одне яйце і змащуємо ним випічку, щоб був гарний колір.

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Псате викладаємо на деко, застелене пергаментом. Розігріваємо духовку до 180°C і випікаємо 20 хвилин. Готову паску потрібно остудити і обережно перекласти на тарілку.

Фото: Ольга Дмитриченко, Фейсбук