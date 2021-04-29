Старовинний рецепт великодньої випічки греків Приазов'я

Старовинний рецепт великодньої випічки греків Приазов'я

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Укрінформ
Святковий калач називається «псалтир»  або «псате»  і має незвичну форму. До нього додають куркуму, кардамон та махлебі.

Його рецепт  розказала гречанка за походженням Афіна Хаджинова  у сюжеті «UA: Перший», передає Укрінформ.

Дріжджова випічка починається з опари. Для цього у 200 мл молока кімнатної температури розчиняємо 20 г пресованих дріжджів, додаємо 20 г цукру  і 150 г борошна. Опару добре перемішуємо  до однорідної маси,  залишаємо  на 30 хвилин.

Тим часом починаємо готувати тісто. У мисці з’єднуємо 2 яйця, 100 г розтопленого  маргарину, 100 г цукру, половину чайної ложки солі, кардамону, махлебі і куркуми. Збиваємо складові блендером. Після чого опару та основу тіста змішуємо. Суміш, що вийшла виливаємо у посудину із 500 г борошна,  вимішуємо 2-3 хвилини. Залишаємо вже готове тісто на 30 хвилин.

Починаємо формувати калач. Розкатуємо тісто в «ковбаску», ділимо її на чотири частини і робимо у кожній надрізи, далі – згортаємо калач.  Збиваємо одне яйце і змащуємо ним випічку, щоб був гарний колір.

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Псате викладаємо на  деко, застелене пергаментом. Розігріваємо духовку до 180°C і випікаємо  20 хвилин. Готову паску потрібно остудити і  обережно перекласти на тарілку.

Фото: Ольга Дмитриченко, Фейсбук 

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