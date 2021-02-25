У Львові варять органічне мило на джерельній воді зі Східниці і Трускавця

Коронавірус спричинив ажіотаж та неабиякий попит на мило й антисептичні засоби. З початком пандемії Львівська майстерня мила почала виготовляти органічне мило ручної роботи з антисептиком і лавровим листом, яке руйнує оболонку бактерій і вірусів.

Про це в коментарі кореспондентові Укрінформу розповіла засновниця Львівської майстерні мила Марія Соболєва.

«Мило має бактерицидні властивості, воно руйнує мембрани бактерій і частково навіть вірусів. Але на початку пандемії, коли антисептики були шалено дорогі і їх важко було дістати, не так, як зараз, є в кожному супермаркеті, постало питання, як забезпечити своє оточення і наших клієнтів якісним, дієвим продуктом. Тому ми включили в лінійку продукції мило на воді з лікувального мінерального гліцеринового джерела смт. Східниця та м. Трускавець, в яке додали природних антисептиків: чайного дерева, лемонграсу, бергамоту та лаврового листка. Мило ж працює краще, ніж спиртові антисептики, просто треба це ввести в звичку», - розповіла Марія Соболєва.

Окрім органічного мила ручної робити на будь-який смак Львівська майстерня мила пропонує повний спектр товарів, що забезпечують догляд за шкірою і волоссям: скраби, бомби, шампуні, цукрові колагенові скраб-маски для тіла та обличчя, морську сіль для ванни тощо. Ціна стартує від 15 грн.

«Ми зразу розуміли, що маємо забезпечити ринок демократичними цінами, бо головна ідея - гарний продукт не має бути розкішшю», - зазначає власниця майстерні.

За словами Марії Соболєвої, розпочинали свій бізнес із власної потреби у 2014 році, коли виявилося, що донька має надчутливу шкіру, а знайти якісний продукт, який би підійшов, можна було лише за кордоном. Тому жінка вирішила сама вникнути в суть миловаріння, почала шукати старі рецепти, дізнаватися історію, шукати майстрів-миловарів.

«На Львівщині з давніх часів займалися поташним промислом, цілими селами. Кожна господиня мала свій рецепт, відливала в себе баранячий жир, лляну олію, потім заливали водою настояною на попелі і це переварювалося утворюючи мильну масу. І тією мильною масою прали речі, робили ліки, додаючи глину, трави, настоянки, корені. У нас казали: «Було сало – стало мило». І я ось так спочатку збирала рецепти в бібліотеках, інтернеті, коли їздила по селах у Закарпатті, потім почала сама варити своїй дитині, а з часом - друзям, друзям друзів… І так в 2015 році ми відкрили магазин і власну майстерню миловаріння», - розповіла майстриня.

Зараз у майстерні мила є 15 працівників, які займаються процесом миловаріння, а також 8 технологів різних рівнів від мікробіологів до хіміків, які працюють у лабораторії, підбирають і комбінують органічні сполуки. Найближчим часом планують розробити нові серії для чоловіків. А також запустити лінійку збитих твердих натуральних рослинних олій, що будуть доглядати за шкірою, але при цьому не міститимуть ні силіконів, ні стабілізаторів, а лише чисті масла в суміші по 16-18 різновидів.

«Органічна косметика має специфіку, адже треба зробити якісний продукт без стабілізаторів, консервантів, барвників, полімерних сполук, гормонів і фосфатів – це питання терміну придатності, якості, естетики. В нас в Україні є запит на органічний продукт, але він дуже малий», - каже майстриня.

Клієнти Львівської фабрики мила є по цілому світі, але найбільше в Греції, Чехії, Ізраїлі, Німеччині, Туреччині, Польщі. Серед замовників також є готелі, які купують мило для президентських люксів, корпоративні клієнти та екосалони краси.

У Львівській майстерні мила можна не лише придбати готовий продукт, але й долучитися до процесу створення мила. Тут проводять майстер-класи для усіх охочих, а щовівторка безкоштовно до миловаріння залучають дітей учасників АТО, сиріт, дітей з малозабезпечених сімей і з вадами розвитку.

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Також майстерня може похизуватися найбільшим в Україні милом ручної роботи вагою 78,2 кілограма. У 2018 році воно увійшло до Книги рекордів України.

Фото: Львівська майстерня мила