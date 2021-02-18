На Миколаївщині почали виготовляти косметику зі слизу равликів

У Галицинівській громаді на Миколаївщині почали виготовляти натуральну косметику зі слизу равликів – муцину.

Про це повідомляє Суспільне, передає Укрінформ.

За словами співвласника равликової ферми Костянтина Пономаренка, основний напрямок реалізації муцину – це Південна Європа, але через пандемію експортувати 50 тонн равликів, які виросли в 2020 році, не вдалося. Тому громада розробила власний метод збору равликового слизу, з якого почали виготовляти косметику. Орієнтувалися в розробках на китайський муцин, чистота якого складає 68%.

Окрім виробництва муцину на експорт, на підприємстві розробили лінію натуральної лікувальної косметики з муцину: крем-мило для вмивання, гель для душу та мило для рук. У планах – виготовлення шампунів, кремів для обличчя та іншої продукції.

Цьогоріч у січні фахівці екоферми відвідали Інститут геліокультури в Італії в місті Кераско, щоб налагодити зв’язки з європейськими колегами. Там фермери вивчали напрацювання в галузі застосування слизу равликів у косметології.

Фото: Суспільне Миколаїв