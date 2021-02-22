В Україні презентували освітній урок про аутизм для дітей

Громадське об’єднання Happy Today створили перший в країні шкільний урок та мультфільм про інклюзію, а саме про комунікацію з ровесниками, що мають розлади аутистичного спектру.

Про це йдеться в пресрелізі Happy Today, передає Укрінформ.

«Урок для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку починається з перегляду мультфільму «Петрик і Фонтани» про дружбу нормотипової дівчинки та хлопчика з розладами аутистичного спектру (РАС), а продовжується роз’яснювальною бесідою та іграми у класі», - пояснили у громадському об’єднанні.

Заняття спрямоване на розвиток емоційного інтелекту у дітей, вчить сприймати однолітків з РАС. Усі ігри були розроблені методистами і психологами. Урок розрахований на дошкільнят та учнів молодших класів.

«Обізнаність та толерантність не тільки допоможуть уникнути булінгу та інших проявів агресії, що виникають від незнання, а ще й відкриють нові горизонти, способи спілкування, допоможуть знайти спільну мову та почати використовувати потенціал кожного на повну. Дітей варто вчити бути добрими», - розповіла засновниця громадського об’єднання Анастасія Степула.

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Мультфільм «Петрик і Фонтани» створено Viter production co. за мотивами однойменної книги Надії Степули. План уроку, мультфільм та методичний матеріал для педагогів можна завантажити безкоштовно на сайті. Кожен вчитель України за бажання може самостійно проводити заняття з інклюзії у себе в школі.